Ante el aumento de casos de sarampión, a partir de este 11 de febrero, el IMSS-Bienestar difundirá cápsulas informativas animadas en 12 lenguas maternas, con mensajes sobre la importancia de la vacunación y los principales síntomas de alerta del virus, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de inmunización y garantizar que la información llegue a las comunidades más alejadas.

Estas cápsulas fueron traducidas con el apoyo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

En un comunicado, el IMSS-Bienestar precisó que las cápsulas se difundirán a través de radios comunitarias en todo el país, por medio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; también a través de las Coordinaciones Estatales de IMSS Bienestar, así como en las Clínicas de Salud situadas en pueblos indígenas, a través de las y los vecinos que integran los Comités de Salud (COSABIS).

Estos materiales fueron traducidos a las siguientes lenguas: triqui, purépecha, amuzgo, tu’un savi, chinanteco, mixteco, mixe, náhuatl, tseltal, tsotsil, mazateco y totonaco.

Además, en los próximos días se agregarán materiales en otras siete lenguas maternas, a la par que se reforzará la vacunación tanto en unidades médicas de primer nivel como mediante brigadas de salud desplegadas en todas las entidades donde operan los servicios de salud federalizados, con énfasis en zonas rurales y de difícil acceso, incluida la CDMX.

LL