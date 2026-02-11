Más Información

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) compartió, en sus redes sociales, una convocatoria de una campaña de acopio en apoyo a Cuba.

A través de la cuenta oficial de X del INVEA se convocó a la donación que se llevará a cabo del 14 al 22 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México.

Bajo el lema “De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo”, la publicación aparece con los nombres de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí y del Colectivo Solidaridad Militante va por Cuba.

EL UNIVERSAL solicitó al INVEA su versión sobre la publicación de la convocatoria y respondieron que informarán su postura sobre el tema más tarde.

