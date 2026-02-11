Más Información
Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU
Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento
Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma
Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas
El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) compartió, en sus redes sociales, una convocatoria de una campaña de acopio en apoyo a Cuba.
A través de la cuenta oficial de X del INVEA se convocó a la donación que se llevará a cabo del 14 al 22 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México.
Lee también Regularizan lista de sitios para vacunas
Bajo el lema “De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo”, la publicación aparece con los nombres de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí y del Colectivo Solidaridad Militante va por Cuba.
EL UNIVERSAL solicitó al INVEA su versión sobre la publicación de la convocatoria y respondieron que informarán su postura sobre el tema más tarde.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]