Pachuca, Hidalgo.- Con la generación de 7 mil 314 nuevos puestos de trabajo a no productivo, Hidalgo se colocó en el mes de enero del presente año, como el estado con el mayor generador de empleos de la zona centro del país, informó Óscar Javier González Hernández.

El secretario del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) mencionó que con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hidalgo se ha colocado en el primer lugar en la creación de fuentes de trabajo productivas.

Con el incremento al cierre de enero de 2026, la entidad alcanzó un total de 293 mil 151 trabajadores inscritos ante el IMSS.

Lee también Inicia carnaval en Hidalgo; es una muestra de identidad y orgullo, celebra gobernador Julio Menchaca

El crecimiento observado en enero representa una tasa de variación mensual del 2.6 por ciento, la más alta entre las entidades de la región centro del país, lo que confirma el dinamismo del mercado laboral hidalguense y el fortalecimiento de su economía formal, agregó.

En el contexto de la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena), enero de 2026, se consolidó como el segundo mes con mayor generación de empleo formal, solo por debajo de septiembre de 2025, cuando se crearon 9 mil 834 nuevos puestos de trabajo.

Desde el inicio de la administración, en Hidalgo se han generado 36 mil 63 empleos formales, lo que equivale a un crecimiento de 14 puntos porcentuales, posicionando a la entidad como la segunda con mayor incremento porcentual a nivel nacional, únicamente detrás del Estado de México.

Lee también Hidalgo registra menores incidencias de sarampión gracias a estrategia de vacunación: Julio Menchaca

El secretario del Trabajo estatal destacó que estos resultados son producto de diversas estrategias implementadas en coordinación con la iniciativa privada y distintas instituciones, orientadas a acercar la oferta laboral disponible a la población, impulsar la estabilidad económica y fortalecer el bienestar de las y los trabajadores hidalguenses y sus familias.

Con estos indicadores, Hidalgo refrenda su papel como un estado atractivo para la inversión, con condiciones favorables para el crecimiento del empleo formal y una política laboral enfocada en generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de su población, aseveró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv