En las diferentes comunidades de Hidalgo inició el carnaval, pero en la principal fiesta de las carnestolendas en Pachuca, participaron 42 comparsas provenientes de igual número de municipios que recorrieron las principales calles y avenidas.

Fue una muestra de un mosaico vivo de identidad y orgullo, dijo el gobernador Julio Menchaca Salazar, cuando encabezó esta gran fiesta denominada: “Es tiempo de Carnaval”, una celebración que destaca la riqueza natural y cultural del estado.

Inauguración de "Es tiempo del Carnaval" en Pachuca, Hidalgo. Foto: especial.

La presencia de 29 bandas de viento y 10 carros alegóricos, así como la participación especial de Guerrero como estado invitado acompañaron a los participantes a lo largo del recorrido, donde quedó demostrado que Hidalgo es un anfitrión que abraza la diversidad y fortalece sus lazos con el resto de la nación.

En las calles y avenidas, todo era alegría y energía, música y trajes típicos, hasta desembocar en una plaza desbordante de felicidad, donde más de 10 mil asistentes se dieron cita para disfrutar este carnaval de carnavales.

Aunado a la esencia de los pueblos también se hizo presente, en el Pabellón Gastronómico y Artesanal, la participación de 45 expositores que demostraron la riqueza cultural y los sabores ancestrales que definen la identidad frente al mundo.

Cuando concluyó el festival inaugural, el gobernador Menchaca Salazar reafirmó su compromiso de seguir impulsando estas expresiones que son el latido constante de un Hidalgo que se muestra orgulloso de su pasado para construir un futuro lleno de esperanza, por lo que invitó a vivir estás celebraciones en los diferentes municipios durante las siguientes semanas.

Gobernador Julio Menchaca Salazar en la inauguración de "Es tiempo del Carnaval" en Pachuca, Hidalgo. Foto: especial.

