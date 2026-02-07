Como cada año, el Carnaval de Tepoztlán 2026 convertirá las calles de este pueblo mágico del estado de Moreloes en un escenario de música, danza y una celebración vibrante.

Durante cuatro días, locatarios y visitantes vivirán una de las festividades más representativas del estado, marcada por la danza el 'Brinco del chinelo', los desfiles de comparsas y una feria de sabores.

¿En qué fechas se llevará a cabo? Te lo decimos.

Comparsas históricas recorrerán el centro de este Pueblo Mágico anunciando el inicio de la gran fiesta. Foto: Secretaría de Turismo de Morelos

¿Cuál es el origen de los chinelos en el carnaval de Tepoztlán?

Este carnaval es reconocido por el Brinco del Chinelo, una danza que simboliza la identidad de Morelos y que reúne a decenas de participantes vestidos con trajes típicos y máscaras.

Hoy es una de las tradiciones más esperadas y tiene un origen curioso. De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, nació como una burla hacia los hacendados españoles durante la época colonial.

En aquel entonces, los pobladores indígenas y mestizos, excluidos de las celebraciones, decidieron disfrazarse para ocultar su identidad y festejar por su cuenta.

Con el tiempo, dicha expresión artística se transformó en una de las manifestaciones emblemáticas del carnaval de Tepoztlán y de Morelos, en general. No hay quien se resista al ritmo y la caracterización de sus bailarines.

En Tepoztlán, sus trajes se distinguen por el color negro y tienen decoraciones en detalles blancos, figuras bordadas o pintadas, además de chaquiras, lentejuelas y plumas.

Máscaras, trajes bordados y plumas forman parte del vestuario típico del brinco del chinelo. Foto: Secretaría de Turismo de Morelos

¿Qué son las comparsas del carnaval de Tepoztlán?

El carnaval se organiza en cuatro comparsas históricas, cada una con su propio emblema y barrio de origen:

Anáhuac, representada por un sapo.

Unión y Paz, con la figura de una lagartija.

Santa Cruz, simbolizada por un cacomixtle.

América Central, identificada con una hormiga.

Cada comparsa reúne músicos y vecinos que se disfrazan y marchan desde sus respectivas iglesias hacia la plaza principal, anunciando el inicio de los festejos con música, fuegos artificiales y banderas pintadas a mano.

Otro dato curioso es que las banderas suelen incluir mensajes satíricos o temas de actualidad local, lo que le da un toque social y crítico al festejo.

El Carnaval de Tepoztlán es una de las celebraciones culturales más importantes de Morelos. Foto: Secretaría de Turismo de Morelos

¿Cuándo será el Carnaval de Tepoztlán 2026?

En 2026, este carnaval se llevará a cabo del sábado 14 al martes 17 de febrero, justo en los días previos al Miércoles de Ceniza como lo marca la tradición. Y es que la fiesta siempre inicia el sábado anterior al comienzo de la Cuaresma, lo que la vincula directamente con el calendario religioso.

Las principales actividades se realizarán en el centro de Tepoztlán, en la Plaza Cívica y calles aledañas, donde serán los recorridos de comparsas y bailes colectivos.

El sábado será dedicado a niñas y niños, quienes tendrán acceso exclusivo a la plaza cívica para presenciar el primer gran baile de los chinelos.

Y el domingo, las comparsas iniciarán sus recorridos formales por el pueblo, entrando a la plaza principal entre música, confeti y trompetas; por lo general, el ambiente festivo se extiende de las 17:00 a las 21:00 horas.

El resto de días del carnaval se instalará una feria tradicional con antojitos, bebidas típicas, juegos mecánicos y venta de artesanías. Sea cual sea la fecha, encontrarás numerosas actividades culturales y artísticas para ser parte de la celebración.

Cuánto cuesta la entrada al Carnaval de Tepoztlán 2026

Las autoridades municipales han informado que el acceso al carnaval será gratis para todos, pues el objetivo es que tanto locales como turistas disfruten de los espectáculos.

Aunque sí te recomendamos llevar algo de dinero para comprar alimentos en la feria, artesanías y souvenirs de recuerdo.

Los tradicionales chinelos llenarán de música, color y brincos las calles de Tepoztlán. Foto: Secretaría de Turismo de Morelos

Si buscas una experiencia auténtica para iniciar el año, el Carnaval de Tepoztlán 2026 es la excelente oportunidad de hacerlo en medio de un espacio de cultura, diversión e historia.

