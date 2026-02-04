El pueblo mágico de Mineral del Chico tiene uno de los miradores más impresionantes de Hidalgo. Su orografía montañosa y tapizada de bosques, donde se levantan peñas y otras formaciones rocosas hacen que sus panorámicas sean ‘de infarto’.

Es el de Peña del Cuervo, uno de los atractivos más visitados de la región. Pero, antes de planear una visita, entérate: las autoridades anunciaron que estará cerrado por un tiempo.

Te contamos por qué y cuándo se podrá visitar nuevamente.

¿Por qué cerró el mirador Peña del Cuervo?

El comunicado compartido en el perfil oficial de Facebook del Parque Nacional El Chico se informa que la decisión de cerrar temporalmente el mirador Peña del Cuervo se debe a una recomendación de Protección Civil, “así como del personal técnico que se encuentra realizando trabajos de saneamiento en el área, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los visitantes y proteger el entorno natural”.

Foto: Semarnath Hidalgo

La medida se hizo efectiva a partir del jueves 29 de enero.

¿Dónde está el mirador Peña del Cuervo?

El mirador Peña del Cuervo se encuentra precisamente en el Parque Nacional El Chico, una de las primeras Áreas Naturales Protegidas del país, en el pueblo mágico de Mineral del Chico, en Hidalgo.

Lleva el nombre de formación rocosa donde fue construido, en pleno corazón del parque nacional.

Desde la plaza principal del pueblo se hacen unos 30 minutos en auto; de Pachuca unos 50 y poco más de 2 horas de la CDMX.

¿Cómo es el mirador Peña del Cuervo?

Construido en la parte más alta de la Peña del Cuervo, el mirador se compone de una plancha de concreto circular, bordeada por un barandal de metal.

Se levanta a 2,770 metros sobre el nivel del mar —uno de los más altos en la región—, con panorámicas del inmenso bosque de pinos y oyameles del Parque Nacional El Chico, del pueblo mágico Mineral del Chico y de algunas de las formaciones rocosas cercanas, como las peñas de Las Monjas, El Gallo, La Muela, Los Frailes, La Cercada y El Culantro.

Foto: Semarnath Hidalgo

Te pueden tocar días despejados, aunque también es común observar una espesa neblina cubriendo el bosque, creando un efecto de mar de nubes a tus pies. Cualquier paisaje es digno de fotografiar.

En el centro del mirador hay una placa tallada con la rosa de los vientos. Si te colocas en medio y aplaudes o hablas fuerte, ocurrirá el fenómeno 'foco tonal', el cual genera la sensación de un eco que resuena en el cuerpo, como si estuvieras dentro de un tubo o rodeado de paredes.

Llegar no es complicado. Hay una carretera que conecta el pueblo mágico con la base de la montaña. Una vez ahí, será necesario subir unos 100 escalones.

¿Cuándo reabre el mirador Peña del Cuervo?

El Parque Nacional El Chico informó que la reapertura al público del mirador Peña del Cuervo será el domingo 15 de febrero.

Foto: Sectur Hidalgo

El acceso al parque tiene un costo de $51 pesos por persona e incluye la visita al mirador.

Más información en Facebook: ‘Parque Nacional El Chico’.

