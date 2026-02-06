El costo de las gradas del Carnaval de Veracruz, el cual se realizará del 10 al 18 de febrero en el puerto de Veracruz, será de tan sólo 50 pesos, con lo cual miles de personas podrán disfrutar de los paseos de carros alegóricos.

Fueron los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz quienes aprobaron el precio de 50 pesos por desfile para el uso de las gradas y de 10 pesos para el acceso a los sanitarios móviles.

Se trata de una decisión que busca cuidar la economía familiar y garantizar que todas y todos puedan disfrutar de una de las celebraciones más importantes del Golfo de México, con la llegada de cerca de un millón de visitantes.

Las y los ediles avalaron el costo establecido para las gradas que se encuentran en proceso de instalación sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho, las cuales estarán disponibles para el público durante los paseos de carros alegóricos programados.

Los baños portátiles, que también se están colocando a lo largo del bulevar, brindarán servicio durante los desfiles y demás actividades carnestolendas que se desarrollarán del 10 al 18 de febrero, garantizando espacios dignos, funcionales y accesibles para las familias asistentes.

Con la tradicional Quema del Mal Humor, miles de personas celebrarán el inicio del Carnaval de Veracruz 2026.

En los cinco kilómetros y medio del malecón costero desfilarán comparsas, bastones y batucadas, además de la programación de conciertos masivos.

Hasta el momento se tienen contabilizadas 52 comparsas registradas de tres asociaciones que reconocidas por la Dirección de Turismo y Carnaval, pero se espera que se integren más grupos invitados en los próximos días.

Y suman un total de 27 carros alegóricos, aunque podrían ser 30 para el día de los desfiles que se efectuarán durante las fiestas carnestolendas.

