Más Información

Senado avala reforma de 40 horas; dictamen es enviado a San Lázaro

Senado avala reforma de 40 horas; dictamen es enviado a San Lázaro

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Continúa baja de Vicealmirante Roberto de la Marina tras acusación de liderar red de huachicol; juez niega amparo

Continúa baja de Vicealmirante Roberto de la Marina tras acusación de liderar red de huachicol; juez niega amparo

Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Pachuca.— Una explosión presuntamente causada por el movilizó a los cuerpos de seguridad y rescate en la comunidad de Sayula Pueblo, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo.

El incidente se registró al interior de una bodega utilizada para el almacenamiento de combustible. Los reportes señalan que el siniestro fue advertido por vecinos que, tras escuchar un estruendo y observar llamas que fueron visibles a varios kilómetros, solicitaron el apoyo de las autoridades.

Durante una inspección preventiva en el inmueble se localizaron diversos , así como una camioneta que se encontraba al interior del predio.

Lee también

Bomberos llegan a la zona de la explosión (11/02/2026). Foto: Especial
Bomberos llegan a la zona de la explosión (11/02/2026). Foto: Especial

Se informó que no hubo personas lesionadas en tanto personal de Protección Civil y Bomberos realizaron trabajos de contención para evitar la propagación del fuego y un incidente mayor.

Pobladores acusaron que la alcaldía ha sido omisa ante las constantes denuncias sobre sitios de venta y almacenamiento que ponen en riesgo la vida de los habitantes del lugar.

Tepetitlán es una de las zonas donde se registra un importante número de , así como trasiego de combustible.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]