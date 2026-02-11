La alcaldía Azcapotzalco y Pemex trabajan para prevenir tomas clandestinas, informó la edil, Nancy Núñez.

En un video que difundió en redes sociales, la alcaldesa informó que al término del gabinete de seguridad que se llevó a cabo este miércoles, sostuvo un encuentro con Enrique Raymundo, jefe del Departamento de Seguridad Física de Pemex, para abordar el tema de los espacios que puedan representar un riesgo y llevar a cabo acciones preventivas.

“Estamos trabajando la continuidad de la ruta de coordinación para tener un patrullaje permanente sobre diversos espacios, pero principalmente la Avenida 16 de septiembre, que es un punto que tenemos que vigilar de manera permanente, que no se nos dé ninguna toma clandestina, que no se lleve a cabo ninguna actividad que pueda dañar la infraestructura que tiene Pemex”, expuso.

El representante de Pemex, Enrique Raymundo, dijo que importante denunciar a gente que trata de hacer algún tipo de excavación que pueda afectar a Pemex”.

dmrr/cr