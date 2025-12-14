La Secretaría de Salud federal (Ssa) informó que actualmente el Estado mexicano ya cuenta con contratos vigentes por 4 mil 652 millones de piezas, correspondientes a 3 mil 140 tipos de medicamentos, los cuales garantizan el suministro durante lo que resta de 2025 y todo 2026.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) no logró adjudicar mil 26 claves de medicamentos e insumos en la compra consolidada 2025-2026, de 2 mil 29 claves que se pretendían conseguir.

“Estos medicamentos son los que se han estado distribuyendo a lo largo del año y cuyo abasto continuará de manera regular”, dijo la dependencia que dirige David Kershenobich.

En un comunicado, afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum garantiza el abasto de medicamentos y avanza en un proceso complementario de planeación para 2026.

Aclaró que el procedimiento que existe en este momento para la distribución de medicamentos no sustituye ni pone en riesgo el abasto actual, sino que corresponde a una compra complementaria y preventiva.

“Este proceso tiene como objetivo adquirir cantidades adicionales y limitadas de algunos medicamentos específicos para reforzar la planeación del abasto para la segunda mitad de 2026”, detalló.

Sobre dos notas publicadas en distintos medios impresos de circulación nacional, sostuvo que la compra complementaria a la que hace referencia la información difundida representa 223 millones de piezas adicionales. Es decir, una cantidad menor en comparación con el total ya contratado y no afecta la operación ni el suministro normal de los servicios de salud.

Explicó que estos volúmenes adicionales equivalen aproximadamente a 4% del total de medicamentos ya adquiridos y se incorporan de manera anticipada como una medida de planeación responsable.

Mencionó que gracias a los contratos vigentes, el sistema público de salud mantiene un nivel de abasto superior a 96%, por lo que este proceso no implica ni anticipa un desabasto.

Dijo que en la primera etapa de esta compra complementaria, se adjudicó 64.2% de las piezas previstas, lo que es habitual en procesos de adquisición de gran escala. Precisó que se llevarán a cabo rondas adicionales para completar el procedimiento.