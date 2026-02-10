Durante la Ceremonia del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) cuenta con fortalezas institucionales, así como material de vuelo adecuado y suficiente para atender las necesidades más apremiantes del país.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete, Trevilla Trejo señaló que la FAM impulsará la actualización permanente de su flota aérea, con la adquisición de 10 helicópteros multipropósito, un avión de transporte pesado y seis aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico con la finalidad de fortalecer sus capacidades operativas y cumplir diversas misiones en beneficio del pueblo de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum presidió la ceremonia de Aniversario 111 de la Fuerza Armada de México en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucia. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con fortalezas institucionales, recursos humanos preparados, profesionales, capacitados, material de vuelo adecuado y suficiente para atender las necesidades más apremiantes del país.

“Por ello, el pueblo de México puede estar seguro de que, así como las Águilas del Escuadrón 201 defendieron en 1945, el honor nacional más allá de las fronteras con ese mismo legado, los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana seguirán surcando los cielos en busca de nuevos horizontes promisorios hasta donde se extienda la grandeza de nuestra patria”, aseveró Trevilla Trejo en la Base Aérea Militar No. 1, ubicada en Santa Lucia Estado de México.

Destacó que en los últimos años, de manera significativa, se ha incorporado la mujer a la aviación militar, reconociendo sus destrezas y cualidades intelectuales que le son propias contándose hasta el momento con más de 600 mujeres piloto y especialistas de Fuerza Aérea.

“Con sus aviones y helicópteros militares de todo tipo, la Fuerza Aérea se prepara diariamente para cumplir su primera misión de defensa de la soberanía, pero también para llevar alivio a la población ante una necesidad pública o un desastre.

“Ejemplos de lo anterior, hay muchos, pero los más recientes durante esta administración son las afectaciones provocadas por los huracanes John y Erick en las costas del sur del país y las lluvias devastadoras registradas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz”, externó el secretario de la Defensa Nacional.

Indicó que la Fuerza Aérea estableció el puente aéreo más grande del que se tenga registro en la historia de México, efectuando más de mil 600 operaciones aéreas en tan solo un mes y sin ningún percance.

Trevilla Trejo precisó que esto demuestra el alto nivel de capacitación de los pilotos, especialistas de aviación y el adecuado mantenimiento del material de vuelo ante los desafíos presentes, y futuros, “con el respaldo firme y decidido de nuestra comandanta suprema”.

En la ceremonia se realizaron reconocimientos a decenas de mujeres de la FAM.

