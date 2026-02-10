La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso de su gobierno de servir al pueblo, proteger la soberanía y honrar la historia de México.

Al conmemorar el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en Santa Lucía, Estado de México, Sheinbaum Pardo destacó la evolución constante de esta institución con el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y humanas, y por haber asumido una misión que va más allá de la defensa militar.

“El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad”, dijo.

“Que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad; esperanza, donde hay dificultad; y orgullo nacional a cada rincón del país”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal rindió homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana por su servicio, entrega y compromiso con la gente y la nación, además que ha cumplido con profesionalismo y sentido humano.

“Cada misión aérea es una historia de entrega (...). La Fuerza Aérea Mexicana no es una institución distante, es una institución cercana, profundamente arraigada en el sector popular (...). Les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México, les agradecemos siempre”, refirió al destacar el vínculo entre la ciudadanía y las fuerzas armadas.

También reconoció al Ejército como “un pilar fundamental” de nuestro país en las tareas de auxilio y apoyo a la población, además de estar comprometido con la defensa y el bienestar de la sociedad .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr