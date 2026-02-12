La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien comparó al gobierno mexicano con la “dictadura cubana” al manifestar su oposición a los “regímenes autoritarios” en América Latina.

Desde Palacio Nacional, la Mandataria afirmó que los señalamientos son falsos y defendió el carácter democrático de su administración.

“No sé si valga la pena contestarle, la verdad, pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso lo que dice”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación no es copia de ningún modelo extranjero y tiene raíces propias en la historia nacional.

“México ha decidido su propio destino, sin copiarle a nadie. La Cuarta Transformación, el proyecto que representamos, no se parece a nada en el mundo, porque viene de nuestras propias raíces”, señaló.

La Presidenta destacó que el llamado “humanismo mexicano” se nutre de los pueblos originarios, de la historia independentista y de las transformaciones políticas del país.

“Nadie en el mundo tiene un Miguel Hidalgo y Costilla. Nadie tiene un José María Morelos y Pavón. […] ¿Quién tiene un Zapata, un Villa? Nadie. Y esa historia forjada con revoluciones es lo que hoy prevalece”, afirmó.

También rechazó que en México exista censura o persecución contra opositores y medios de comunicación.

“Aquí cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue. No hay censura, hay libertad, democracia. Vean los medios de comunicación, algunos se la pasan hablando mal del gobierno. ¿Y quién los censura? Nadie”, sostuvo.

Señalamientos de "narcogobierno son propaganda: Sheinbaum

Ante señalamientos de “narcogobierno”, la Mandataria aseguró que se trata de propaganda y defendió los resultados en materia de seguridad.

“Imagínense la disminución que hemos tenido de homicidios: 42% de septiembre de 2024 a enero de 2026. Y 28 mil detenidos. ¿Cómo pueden explicar eso si hubiera alguna colusión? No. Con García Luna sí hubo colusión”, declaró.

Sheinbaum añadió que su administración mantiene una política de cero impunidad y citó como ejemplo la detención de un alcalde señalado por ilícitos.

“Es la mejor muestra de que hay cero impunidad. Independientemente del partido del que proviniera, estaba cometiendo ilícitos y está detenido”, dijo.

Finalmente, aseguró que las críticas desde sectores conservadores en el extranjero obedecen a diferencias ideológicas.

“Desde el conservadurismo de fuera es muy difícil entenderlo. Pero es algo extraordinario lo que se vive en México y es admiración del mundo entero”, concluyó.

