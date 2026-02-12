Naucalpan, Méx. -Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida tras un ataque directo con arma de fuego, en la colonia San José de los Leones.

El hecho ocurrió en la calle Mirador San José, esquina con la calle Jerez, donde la víctima quedó tendida a un costado de un vehículo tipo combi.

Hombre muere tras ataque directo con arma de fuego en Naucalpan; el hombre era perseguido por varias personas. Foto: Luis Camacho.

De acuerdo con las primeras versiones de vecinos, el hombre era perseguido por varias personas que le dieron alcance cuando intentó resguardarse en la combi, donde fue atacado a tiros.

Los habitantes de San José de los Leones comentaron que escucharon al menos cuatro disparos y, al percatarse de que el hombre se encontraba herido y con sangre visible, dieron aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, así como de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona.

Más tarde, arribaron integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía de Investigación para realizar el levantamiento del cuerpo y las indagatorias correspondientes.

