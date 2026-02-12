Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Naucalpan, Méx. -Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida tras un con , en la colonia San José de los Leones.

El hecho ocurrió en la , esquina con la calle Jerez, donde la víctima quedó tendida a un costado de un vehículo tipo combi.

Hombre muere tras ataque directo con arma de fuego en Naucalpan; el hombre era perseguido por varias personas. Foto: Luis Camacho.
Hombre muere tras ataque directo con arma de fuego en Naucalpan; el hombre era perseguido por varias personas. Foto: Luis Camacho.

De acuerdo con las primeras versiones de vecinos, el hombre era perseguido por varias personas que le dieron alcance cuando intentó resguardarse en la combi, donde fue atacado a tiros.

Lee también:

Los habitantes de San José de los Leones comentaron que escucharon al menos cuatro disparos y, al percatarse de que el hombre se encontraba herido y con sangre visible, dieron aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, así como de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona.

Hombre muere tras ataque directo con arma de fuego en Naucalpan; el hombre era perseguido por varias personas. Foto: Luis Camacho.
Hombre muere tras ataque directo con arma de fuego en Naucalpan; el hombre era perseguido por varias personas. Foto: Luis Camacho.

Más tarde, arribaron integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía de Investigación para realizar el levantamiento del cuerpo y las indagatorias correspondientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]