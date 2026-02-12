Naucalpan, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la policía municipal de Naucalpan, detuvieron a Anthony Fran “N”, señalado por presuntamente arrojar al perro “Lobito” de unas escaleras ubicadas en la comunidad San Lorenzo Totolinga.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de maltrato animal contra el presunto responsable.

El imputado fue trasladado e ingresado al penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, que definirá su situación jurídica.

Fue a finales del mes de enero cuando el vídeo de la agresión contra Lobito se difundió a través de las redes sociales.

Al respecto, el Gobierno de Naucalpan, a través de la Coordinación de Bienestar Animal acudió al sitio, brindó atención veterinaria a Lobito y lo trasladó a un espacio seguro con apoyo de la asociación civil Mundo Patitas.

El presidente municipal Isaac Montoya informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal por maltrato animal para que el caso no quede impune.

“Un desadaptado cometió un acto cruel y lo arrojó por las escaleras pero es un sobreviviente, no bastó eso para que pudieran acabar con Lobito y sigue adelante. Estaremos al pendiente para que haya consecuencias ejemplares y no quede como un caso más para que nadie nunca se atreva a pisotear la vida de los seres sintientes”, comentó el alcalde.

En el Estado de México, el delito de maltrato animal se castiga con penas de seis meses a seis años de prisión, además de una multa de 50 a 400 días, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal estatal.

