Activan Fase 1 de contingencia ambiental; aplican doble "Hoy No Circula"

Valladolid, Yucatán.- La madrugada de este jueves se desplegó un fuerte operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social () de Valladolid, en la comisaría de Ebtún, en Yucatán.

Más de 120 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ingresaron al penal como parte de acciones preventivas dentro de los penitenciaria.

También, participaron binomios caninos K9.

Despliegan operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social de Valladolid (12/02/2026). Foto: Especial
El objetivo fue buscar y asegurar objetos como armas de fuego o punzocortantes, celulares y cualquier artículo prohibido.

Durante el operativo estuvo presente personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), vigilando que el procedimiento se realizara con respeto a las garantías individuales de los internos.

Autoridades informaron que el operativo concluyó sin incidentes y con el decomiso de diversos artículos.

