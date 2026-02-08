Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

La tarde de este domingo 8 de febrero se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo al Sismológico Nacional la magnitud preliminar fue de 5.7 con epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció en sus redes sociales que tras la activación de la alerta sísmica, inician los protocolos de seguridad y el sobre vuelo de cóndores en la CDMX.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que se activaron los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación por parte del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, el C5, la Semovi, Seguiagua y la Secretaría de Obras y Servicios CDMX.

Se activó la alerta sísmica en la CDMX. (08/02/26) Foto: Carolina Araujo/EL UNIVERSAL

Desalojan viviendas y establecimientos por alerta sísmica

En la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, la activación de la alerta sísmica generó la movilización de decenas de vecinos, quienes desalojaron sus viviendas como parte de los protocolos de seguridad establecidos ante este tipo de emergencias.

Tras el sonido de la alarma, habitantes de distintos edificios salieron de manera ordenada hacia la vía pública para resguardarse en zonas seguras, mientras esperaban indicaciones de las autoridades y verificaban que no hubiera riesgos en las estructuras.

En las calles aledañas a Paseo de la Reforma y avenida de los Insurgentes, la activación del sistema también provocó el desalojo de comercios establecidos en la zona. Empleados y clientes interrumpieron sus actividades y salieron de los inmuebles como medida preventiva.

Personas se reúnen tras la activación de la alerta sísmica. (08/02/26) Foto Germán Espinosa/EL UNIVERSAL

Asimismo, un centro comercial ubicado en el sector fue evacuado temporalmente, siguiendo los protocolos de protección civil. Personal de seguridad interna apoyó en la salida ordenada de las personas para evitar incidentes.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni personas lesionadas en la zona. Minutos después, una vez que se confirmó la ausencia de riesgos, los residentes y trabajadores comenzaron a regresar de manera paulatina a sus actividades habituales.

No se reportan afectaciones en la CDMX

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, afirmó que no se reportan afectaciones en la CDMX, luego de la activación de la alerta sísmica la tarde de este domingo.

Lo anterior, precisó, tras entablar comunicación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPCA) —encargada de Protección Civil en las alcaldías—, como parte del Protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que tras un primer corte de las patrullas de las cinco zonas y sobrevuelos, no se reportan novedades, daños ni afectaciones relevantes en la capital del país, tras la activación de la alerta sísmica.

