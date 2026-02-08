Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del lunes 9 de febrero en seis alcaldías de la Ciudad de México.

En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja ante el pronóstico de temperaturas que irán de 1 a 3°C y heladas, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, se activó la alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6°C, en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

