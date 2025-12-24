El Gobierno de la Ciudad de México otorgará apoyos económicos por un monto total de 932 mil 363 pesos para beneficiar a ocho personas que reportaron daños en sus negocios por los actos vandálicos del 2 de octubre, durante la marcha para conmemorar el 57 aniversario de la masacre estudiantil de 1968.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno expuso que ocho personas (tres mujeres y cinco hombres) propietarias de establecimientos mercantiles sufrieron daños por los actos vandálicos durante dicha movilización.

Detalló que recibirán en una sola exhibición apoyos que van desde 9 mil 860 hasta 243 mil 185.31 pesos, de acuerdo al nivel de daño que cada uno de los locales sufrió en cortinas metálicas, cancelería y/o vidrios.

“Los apoyos son para atender institucionalmente la situación ocurrida por los hechos vandálicos realizados por las personas participantes en la marcha realizada el 2 de octubre de 2025, en conmemoración del 57 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, y que de manera directa afectó a las personas propietarias de establecimientos mercantiles debido a los daños materiales causados”, se lee en el documento.

El pasado 2 de octubre, derivado de la marcha, algunos grupos de choque ocasionaron daños a establecimientos ubicados en los perímetros A y B del Centro Histórico. Son los identificados como bloque negro.

La dependencia detalló que, a través de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, realizó el levantamiento de un censo para determinar los daños materiales y el número de establecimientos mercantiles que sufrieron daños.

En la Gaceta de este martes se informó que, de acuerdo con estimaciones del sector empresarial, alrededor de 50 establecimientos resultaron dañados, principalmente joyerías y comercios con aparadores frágiles.

Recordó que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), a través de un comunicado, reportó pérdidas económicas de más de 16.7 millones de pesos por el cierre anticipado de 3 mil 422 negocios durante la marcha efectuada el 2 de octubre de 2025.

En tanto, los daños materiales superan los 4 millones 350 mil pesos, incluidos los saqueos a establecimientos comerciales y daños a los inmuebles.

“La ejecución de actos vandálicos durante las manifestaciones genera una serie de problemas y necesidades significativas que afectan a diversos actores de la sociedad, los cuales se ven reflejados en pérdidas materiales, daños a la propiedad pública y privada, incluyendo rotura de cristales, pintas, saqueos e incendios provocados, lo que se ve reflejado en el deterioro de la comunidad y la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México”, sostuvo la secretaría.

Agregó que las autoridades gubernamentales y las personas propietarias de negocios (comerciantes, hoteleros) deben invertir grandes sumas de dinero en reparaciones y medidas de protección, como la instalación de barreras o maderas, lo que genera gastos imprevistos.

El 7 de octubre, el secretario de Gobierno, César Cravioto, indicó que se priorizaría la ayuda a aquellos negocios que no contaban con seguro.