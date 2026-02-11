De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) analizados por EL UNIVERSAL, en 2025 México registró 7 mil 16 incendios forestales que afectaron un millón 230 mil 212 hectáreas. Aunque el número de siniestros fue menor al del año previo, la superficie dañada resultó más extensa.

La coordinadora de Conservación y Restauración de la Conafor advirtió que, según la estadística histórica, los incendios en el mundo son cada vez más agresivos en intensidad y severidad, hecho por el que este 2026 prevé condiciones meteorológicas adversas en el país que obligan al organismo a reforzar la prevención y la preparación de combatientes.

Los datos fueron expuestos en la Reunión Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026, donde autoridades federales y estatales informaron que ya se adiestra a mil 500 elementos para fortalecer las capacidades técnicas y operativas en el combate seguro del fuego.

Más del 95% de incendios tienen causas humanas: Protección Civil

La coordinadora nacional de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que más del 95% de los incendios forestales en el país tienen causas humanas, por lo que la prevención es un componente central de la política pública.

En la reunión participaron dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las autoridades señalaron que durante los próximos meses se enfocarán en acciones de planeación, capacitación y promoción de la cultura de prevención ante el inicio del periodo crítico de incendios forestales.

En 2025 la superficie dañada creció pese a que hubo un menor número de siniestros

México cerró 2025 con 7 mil 16 incendios forestales que afectaron un millón 230 mil 212 hectáreas, de acuerdo con datos presentados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en el marco del arranque de la temporada 2026.

En 2024 se contabilizaron alrededor de 8 mil 300 incendios con una afectación cercana a un millón 47 mil hectáreas, es decir, en 2025 hubo casi mil 300 incendios menos, pero cerca de 180 mil hectáreas adicionales impactadas, lo que refleja una mayor extensión territorial dañada pese a la reducción en el número de eventos.

El promedio evidencia la diferencia pues en 2024 cada incendio afectó unas 126 hectáreas, mientras que en 2025 la cifra aumentó a aproximadamente 175 hectáreas por siniestro y, la variación apunta a incendios más grandes o de mayor severidad que corresponden a las advertencias oficiales sobre un comportamiento cada vez más agresivo del fuego.

