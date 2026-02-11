Más Información

Un incendio forestal registrado en la Sierra Negra de Puebla ha consumido al menos 150 hectáreas de bosques; la conflagración activó una fuerza de tarea municipal, estatal y federales para su combate.

Las llamas iniciaron el domingo pasado y se extendieron, por lo que más de 50 brigadistas, con el apoyo de un helicóptero, combaten el incendio forestal ocurrido en el municipio de Vicente Guerrero.

El titular de la Coordinación General de Protección Civil, Bernabé López Santos, informó que en las tareas de sofocamiento participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Nacional Forestal, Protección Civil Estatal, Medio Ambiente y la Policía Forestal.

El funcionario estatal consideró que en un tiempo aproximado de entre 48 a 72 horas se tendrá liquidado y que las llamas no representan ningún riesgo para la población asentada en las cercanías.

Foto: Gobierno del Estado de Puebla
El lunes se tenía el 80 por ciento de liquidación y 100 por ciento de control, pero el viento y la topografía, ocasionó que se reactivará y expandiera nuevamente consumiendo las 150 hectáreas.

Al día de hoy el incendio presenta un 70 por ciento de control y un 50 por ciento de liquidación; para atacarlo un helicóptero ha realizado al menos nueve descargas de agua.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, realizó un sobrevuelo por el bosque afectado y sostuvo una reunión con los integrantes de la fuerza de tarea.

El mandatario recordó que el año pasado de 200 incendios el 70 por ciento fueron provocados, por ello exhortó a la población a tomar precauciones, sobre todo cuando prenden fogatas en zona boscosas.

Durante el presente año, suman 41 incendios forestales en territorio poblano, con una superficie afectada de 765 hectáreas.

