Aguascalientes, Aguascalientes.- La gobernadora Tere Jiménez Esquivel ( PAN) anunció 30 nuevos proyectos de inversión, por un monto superior a los 600 millones de dólares que van a generar ocho mil nuevos empleos formales.

Con estos proyectos, se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto ( PIB) estatal de alrededor del 1.3 por ciento y un incremento anual del 4 por ciento en las exportaciones.

Además informó de una inversión de más de 18 millones de pesos para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas con subsidios productivos.

La mandataria estatal expuso un panorama favorable para la economía de Aguascalientes en 2026 y aseguró que, en el escenario global, esta entidad es un puerto seguro y confiable para los inversionistas y para quienes buscan crecer y salir adelante.

“Aguascalientes avanza sobre la ruta de la innovación, la unidad y el trabajo de todos. La actual coyuntura internacional exige decisiones firmes y nosotros responderemos con soluciones y mucho talento. Desde el Palacio de Gobierno, hoy les decimos a México y al mundo que pueden confiar en nosotros”, afirmó.

Y precisó: “Seguiremos trabajando para que nuestras acciones garanticen que el Gigante de México continúe siendo sinónimo de prosperidad, bien común, justicia social y dignidad para todos”.

En su mensaje Jiménez Esquivel aseguró que Aguascalientes está listo para afrontar los desafíos y seguir avanzando con una estrategia basada en la seguridad, la justicia, el Estado de derecho, reglas claras, certidumbre jurídica y la coordinación entre los sectores productivos y financieros, las instituciones educativas, los organismos empresariales y el Gobierno del Estado.

“Juntos formamos un solo frente que fortalece de manera permanente un ecosistema sólido que genera confianza sostenida. Aquí pensamos en grande, soñamos en grande y trabajamos con intensidad, compromiso y altura de miras”, aseveró.

A su vez, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, adelantó que para este año se tiene se tiene previsto realizar entre 14 y 18 reuniones de promoción económica en otros países y alrededor de 200 eventos de vinculación laboral, como los jueves de bolsa de trabajo, así como la participación de empresas locales en diferentes ferias especializadas, tanto nacionales como internacionales.

Y de con relación a los subsidios de más de 18 millones de pesos, detalló, para son fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas con subsidios productivos y el apoyo para la capacitación gratuita de más de 10 mil empresarios y emprendedores en cursos y talleres de formación y actualización.

En la reunión que se realizó en Palacio de Gobierno, acompañaron a la gobernadora María del Carmen Corchado, presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes; Mauricio Duarte, director regional del Grupo Financiero Banorte.

Así como Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, quienes hablaron sobre las perspectivas económicas para el estado para el presente año.

La presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Conchado, sugirió seguir con la diversificación económica que ya se se impulsa en el estado; apoyar la mentefactura y los servicios tecnológicos en información; enfocarse a la electromovilidad y energías limpias; seguir con la logística de valor agregado y trabajar en la agrotecnología.

“Aguascalientes ya no debe competir con quien regala más hectáreas de tierra, sino con quien ofrece el ecosistema más inteligente; proponemos incentivos que premien la calidad del empleo y la transferencia de tecnología, asegurando que cada peso invertido por el estado genere un retorno social y salarial superior al promedio nacional. El Colegio de Economistas considera que en Aguascalientes vamos bien y vamos a trabajar para que nos vaya mejor”, subrayó.

El funcionario de Banorte, Mauricio Duarte, comentó que Aguascalientes cuenta con grandes ventajas competitivas que lo posicionan como un estado confiable para las inversiones, por lo que la institución financiera que representa seguirá abriendo sucursales en esta entidad.

“En Aguascalientes están dadas las condiciones para seguir invirtiendo y esto lo ven los inversionistas, porque si hay apego al Estado de Derecho, si hay seguridad, si se respira confianza, hay llegada de inversiones, que es lo que nosotros estamos viendo en toda esta dinámica financiera en la entidad; nosotros creemos que viene un 2026 próspero para Aguascalientes”, comentó.

Irma Patricia Muñoz de León reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez al sector empresarial, especialmente a favor de la micro, pequeñas y medianas empresas; reiteró la disposición del organismo que representa para seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para que Aguascalientes siga creciendo.

“Reconocemos todos los esfuerzos que se han hecho por parte de la gobernadora, ya que contar con un gobierno que impulsa y apoya a los empresarios, ayuda al crecimiento de todos; eso es lo que le ha dado una gran fuerza a nuestro estado”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL