Un sujeto detenido por robo agravado y portación de instrumento prohibido se escapó del Centro Penitenciario del municipio de San Pedro Cholula, zona conurbada de la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron ayer cuando elementos de seguridad y custodia del penal municipal realizaban un dispositivo de supervisión y se percataron de la ausencia de Ernesto “N”.

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó que a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios se brindó apoyo jurídico y operativo a las autoridades municipales ante la evasión de la persona privada de la libertad.

La dependencia estatal detalló que de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y localización, y se establecieron operativos de búsqueda en puntos estratégicos, revisión de accesos y salidas, así como el despliegue de personal en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Los elementos de dicha corporación llevan a cabo labores operativas, así como acciones de búsqueda y localización mediante el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad, intercambio de información estratégica.

afcl/LL