Durante el primer mes y medio del año, se han registrado 90 asesinatos en territorio poblano, entre ellos los tres jóvenes atacados a tiros este fin de semana en el acceso de un antro en la zona turística de Angelópolis de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el recuento del equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, en lo que van del año suman casi dos asesinatos diariamente en promedio en distintas regiones de la geografía poblana.

En el mes de enero, ocurrieron de manera oficial un total de 66 crímenes y del primero al 15 de febrero suman 24 asesinatos.

El último hecho que causó indignación social fue el crimen de los tres jóvenes Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban, los cuales fueron asesinados cuando salían del antro conocido como Despecho en la zona de mayor afluencia turística y de diversión de la capital.

La Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad de las Américas Pueblas, de donde eran egresados dos de las víctimas, lamentaron el crimen y exigieron justicia.

“Creo que la entidad enfrenta una crisis de seguridad muy concreta, muy visible en determinados lugares del estado, expresiones en la capital, lo hemos visto en los últimos meses, expresiones en los municipios rurales, en la zona fronteriza con Veracruz”, el Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, Simón Alejandro Hernández León.

El investigador aseguró que hay una presencia importante de grupos que no ha sido ni reconocida ni dimensionada ni, sobre todo, enfrentada en términos de colaboración institucional.

Si bien reconoció que Puebla no sufre, como en otras entidades, hechos de violencia y homicidios muchos más acentuados y en términos de controles y disputas territoriales, eso no significa que no haya presencia de delincuencia organizada y de estructuras criminales.

“Me parece que eso es lo que no se ha logrado dimensionar, Puebla es una entidad con prevalencia de grupos de la delincuencia organizada con distintas economías ilícitas: tenemos la de autopartes, autotransporte, vinculadas al narcotráfico y al tráfico de hidrocarburos”, subrayó.

Si bien expuso que este tipo de delincuencias no han generado un fenómeno de violencia y homicidio, no significa que no se encuentren operando en distintas regiones.

“Y esto es lo preocupante para el caso de Puebla: la persistencia y sostenida a lo largo de 15 años de ciertos grupos y ciertas actividades que no tienen la resonancia de eventos de violencia extrema de otras entidades, pero se ha mantenido en una continuidad sostenida con independencia de distintas administraciones”, agregó el académico.

Consideró necesario implementar una estrategia de combate a la inseguridad específicamente para las realidades de la entidad.

