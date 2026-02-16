Mérida, Yucatán.- Tres sujetos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el robo de una camioneta Ford Lobo, ocurrido el 8 de este mes en una plaza comercial al norte de Mérida.

Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con apoyo de fuerzas federales, localizaron y detuvieron a los siguientes individuos: Jorge Jesús “N”, de 29 años, originario de Campeche; Jesús Antonio “N”, de 28 años, de Quintana Roo, y Rodrigo Airan “N”, de 35 años, oriundo de Yucatán.

Los tres están acusados de apoderarse de una camioneta con placas del estado de Chiapas, que su propietario dejó estacionada la madrugada de ese mismo domingo en una plaza de Prolongación Paseo de Montejo, por 47 y 49, debido a que se le dañó una llanta.

Lee también Gobernadora de Morelos pide renuncia a funcionarios que aspiren a 2027; advierte que no permitirá uso de recursos públicos

Cuando regresó al día siguiente con intención de cambiar el neumático, el vehículo ya no estaba.

Las investigaciones permitieron establecer que los tres sujetos habrían llegado al lugar ese mismo domingo, acompañados de un cerrajero y un llantero, quienes abrieron la camioneta y repararon la rueda, para posteriormente retirarse del sitio con el vehículo.

Tras labores de localización, los imputados fueron detenidos y puestos a disposición del Juez de Control que ordenó su aprehensión, a fin de que se continúe con el proceso legal correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov