Tras el operativo realizado por autoridades del estado de Hidalgo, en apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para la ejecución de un mandamiento de restitución de la cementera Cruz Azul, se tuvo un saldo de 33 personas que se encuentran sujetas a proceso, dos de estas por narcomenudeo y portación de armas.

La diligencia que se realizó el pasado jueves en la planta cementera de Jasso fue a solicitud de colaboración emitida el 11 de febrero por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, señaló el encargado de la Procuraduría de Justicia de esta entidad, Francisco Fernández Hasbun. La presencia de más de 400 elementos fue para ofrecer seguridad perimetral, indicó.

Precisó que esto se dio a partir de la orden judicial 40/2026, en donde se instruía el aseguramiento del inmueble y la devolución inmediata de las instalaciones, conforme a la resolución emitida por las autoridades correspondientes.

Derivado de ello, se registró una confrontación entre cooperativistas y elementos de seguridad que dejó un saldo de 33 personas detenidas, una decena de patrullas dañadas, así como dos oficiales lesionados.

El funcionario indicó que, de estas 33 detenciones, hay 30 personas que enfrentan proceso penal por desobediencia y resistencia de particulares y pandilla, con prisión preventiva justificada, en tanto se determina su situación legal. Informó que hay dos más que se encuentran imputadas por portación de arma y narcomenudeo, esto durante las audiencias iniciales celebradas el fin de semana.

Los señalados responden a las iniciales R.Z.G., así como L.B.A., quienes fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, y a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial calificó de legal la detención y formuló la imputación, por lo que se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria que concluye el 14 de abril.

Estás dos personas se dio a conocer que fueron detenidas afuera de las instalaciones de la planta y, si bien no portaban credencial de la cementera como socios, no se determina aún si pertenecían o no a esta empresa.

Se explicó que la persona asegurada que responde a las iniciales R.Z.G. portaba un arma de fuego modelo P-380, abastecida con un cargador y tres cartuchos útiles.

Además, portaba 11 bolsas con metanfetamina, cuatro bolsas con cannabis y una libreta con diversos nombres, números y anotaciones con signos de peso, lo que forma parte de los indicios integrados en la carpeta de investigación.

Mientras que L.B.A. traía consigo un arma tipo revólver abastecida con dos cartuchos útiles, 10 bolsas de metanfetamina y cuatro de cannabis, sustancias que se encontraban listas para la venta.

Hay una persona más, indicó, que enfrenta investigación por desobediencia y resistencia de particulares, pandilla y portación de arma de fuego, quien solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir su situación jurídica y permanece bajo prisión como medida cautelar

