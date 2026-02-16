Cuernavaca, Mor.- Los funcionarios del gobierno del Estado con aspiraciones a participar en el proceso electoral de 2027 deberán renunciar a su cargo, a más tardar en junio, afirmó la gobernadora Margarita González Saravia en conferencia de prensa, y de paso les pidió no utilizar recursos públicos para su campaña electoral.

“El que quiera participar, pues ya tiene que ir pensando en la separación, porque además se atraviesa el mundial en junio, estamos muy cerca, y posteriormente inician prácticamente las precampañas”, dijo la gobernadora.

La gobernadora sostuvo que el partido Morena tiene que ir por su ruta y el gobierno estatal por la suya y con ello se evita la politización del trabajo de gobierno.

Lee también Localizan cuerpos de cuatro hombres en Tecuala, Nayarit; presentan huellas de violencia

Eso ha permitido, dijo, la coordinación y trabajo con todos los presidentes municipales, independientemente del partido al que pertenezcan, y los funcionarios tienen la consigna de no utilizar ni un solo recurso público para el tema de la política.

“Entonces, ellos están advertidos, avisados, el que quiera participar, pues ya se tiene que ir pensando en la separación”, subrayó.

Más adelante, respaldó el trabajo de su gabinete y afirmó que ha respondido muy bien al compromiso de servicio al pueblo. “Tengo muy claro a la gente que está trabajando conmigo y hay que desterrar esa idea de que el que manda es el gobernador; somos un equipo de trabajo comprometido y con personas eficientes”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov