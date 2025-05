Morena realiza este domingo 4 de mayo su Consejo Nacional para emitir dos acuerdos contra las campañas anticipadas y el nepotismo electoral en sus procesos internos, con lo que busca disminuir las fricciones y divisiones en el partido.

El primer punto a discutir serán las reglas contra el nepotismo electoral, que serán aplicadas a partir de 2027, a fin de que ningún familiar, pareja o concubina sea postulado de forma consecutiva a un mismo cargo.

Se retomará la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue modificada en el Congreso con apoyo del Partido Verde para aplazar su entrada en vigor hasta 2030, en lugar de 2027.

Es decir, que la prohibición aplicará para cargos a nivel federal y local: diputados, senadores, Presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, alcaldías y concejales.

Además, abarcará el parentesco de hijos, primos, tíos, sobrinos, abuelos o nietos, incluso parientes lejanos.

En el caso de las parejas, se contará a quienes hayan tenido un vínculo de pareja, concubinato o matrimonio hasta tres años antes de la elección.

En la práctica, el partido guinda ya ha aplicado esta regla para la renovación de presidencias municipales en Veracruz y Durango, aunque se formalizará en el acuerdo del Consejo Nacional.

El segundo punto serán reglas para las personas que aspiren a cargos públicos en las próximas elecciones, principalmente en 2027, en las que se renovarán 16 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Esto se definirá mediante un acuerdo denominado Lineamientos para el comportamiento ético que deben de tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena.

De acuerdo con fuentes consultadas, la propuesta también retomaría algunas reglas que se impusieron a las corcholatas durante el proceso interno de Morena para definir al coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

La figura de coordinador de los Comités de Defensa ha sido utilizada por Morena para elegir a sus precandidatos antes de los tiempos establecidos por la ley, ya sea por consenso o encuesta.

De este modo, sólo una persona hace promoción durante los periodos de precampaña y campaña en elecciones locales y federales.

Entre los principales aspectos están que no existan derroches y realicen una promoción austera; prohibición de recursos públicos y privados; no hablar mal o desacreditar a otros aspirantes, a fin de no perjudicar la unidad. Sin embargo, se podrían adaptar a las necesidades de la elección.

Uno de los ejes será la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al partido, la cual será compartida durante el Consejo Nacional.

Se alistan para 2027

La necesidad de emitir reglas al interior del movimiento surgió por distintos hechos con morenistas que buscan algún cargo público en la elección intermedia.

Es el caso de Andrea Chávez, senadora de Morena que buscaría la gubernatura de Chihuahua en los próximos comicios. Como parte de una estrategia para promover su imagen, la senadora implementó las caravanas de la salud, para dar atención médica a la población de su entidad. Sin embargo, los vehículos tienen el nombre y rostro de la legisladora, lo que ha derivado en señalamientos por campaña anticipada.

La legisladora accedió a retirar su imagen de las ambulancias, aunque continuará promoviendo dicho servicio, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado general a no adelantarse.

“Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada”, sostuvo la presidenta Sheinbaum Pardo.

En el caso de la reforma contra el nepotismo electoral enviada por la Presidenta, el Partido Verde presionó a la bancada de Morena para aplazar la entrada en vigor de la reforma de 2027 a 2030.

Con este cambio, la senadora del Verde, Ruth González Silva, podría buscar la gubernatura de San Luis Potosí, que actualmente ostenta Ricardo Gallardo, su esposo.

“El pueblo me eligió porque así lo quiso. En 2027 en San Luis Potosí la gente va a elegir a quien decida, sea quien sea, y si hablamos por parte del Partido Verde, quien sea él o la candidata, vamos a ganar”, expresó el gobernador durante la discusión de la reforma.

Uno más en contra de este candado fue el senador Félix Salgado, quien aspira a ser el sucesor de su hija Evelyn Salgado en la gubernatura de Guerrero.

“Hay que ir a las urnas y el que gana, ese es; entonces, ¿dónde está el nepotismo ahí?”, declaró en una entrevista.