Tras los hechos violentos en el operativo para retirar ambulantes de la avenida San Cosme, el secretario de Gobierno, César Cravioto aseguró que los permisos que se otorgaron a los comerciantes no se dieron en esta administración —ni por parte del Gobierno central ni de la alcaldía—, sino que fue por parte de la administración anterior de la alcaldía Cuauhtémoc en un reordenamiento que se hizo de la Glorieta de los Insurgentes, tras el cual los comerciantes fueron reubicados a San Cosme.

Indicó que el pasado jueves se acordó una reunión que tendría lugar el viernes por la mañana para que los comerciantes mostraran cómo fue que llegaron a este punto. Sin embargo, advirtió que los funcionarios de la alcaldía no se presentaron.

“No se presentaron los funcionarios de la alcaldía a esta reunión del viernes, y fue cuando los comerciantes se pusieron en San Cosme y se dio lo que ya conocemos”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dijo que no fue convocada por el Gobierno de la CDMX a una reunión con comerciantes de San Cosme, previo al conflicto que tuvo lugar la tarde del pasado viernes durante un reordenamiento de la vía pública.

“No fuimos notificados, nosotros hemos acudido a todas las reuniones a las que nos convocan, a todos los Comités, a todos los Cabildos, tan es así que estoy aquí presente (...) ojalá hubiéramos recibido notificación, soy la más interesada”, dijo.

En entrevista, a su llegada al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, previo a sesión de Cabildo a la que convocó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la alcaldesa señaló que ha enviado varios oficios para que de manera coordinada se pueda reordenar el espacio público, toda vez que “la ley de Cultura Cívica es muy clara: prohíbe el comercio de vía pública en las banquetas”, dijo.

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseveró que en el año y cuatro meses que lleva esta administración, ha asistido “a cada una de las reuniones a las que ha convocado la jefa de Gobierno, mi equipo ha venido absolutamente a todas las reuniones, a organizar el Mundial, todas las mesas de seguridad que se han llevado a cabo”.

Rojo de la Vega confió en que durante la reunión de Cabildo de este lunes se pueda entablar diálogo sobre el tema de comercio en vía pública en todas las alcaldías.

La alcaldesa precisó que este domingo recibió una llamada de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien condenó los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado viernes en San Cosme.

