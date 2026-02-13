Agreden a alcaldesa Alessandra Rojo y personal de la Cuauhtémoc; señala a gente de Diana Barrios

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que ella y personal de la demarcación fueron agredidos durante un operativo de reordenamiento del espacio público en San Cosme.

A través de una transmisión en vivo que compartió en sus redes sociales, la alcaldesa señaló que durante el operativo, un grupo de personas de la diputada Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente, llegaron a golpearlos.

“Estuvimos reordenando la vía pública, San Cosme, de cinco puestos pasaron a 22 puestos por ‘permisos’ del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado. Estuvimos esperando una hora porque supuestamente ban a llegar a concertar del Gobierno de la Ciudad, grabé un video que no había logrado subir porque estaba yo esperando a que llegara la ciudad para dialogar y lo único que hicieron fue tendernos una trampa y mandar a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena (sic.), para golpearnos, hay muchísimos trabajadores de la alcaldía golpeados”, relató.

En otros videos compartidos por la demarcación se observa el momento en que se registran empujones y jaloneos entre policías y comerciantes, en uno de los clips se observa el momento en que una mujer con chaleco azul, presuntamente trabajadora de la demarcación, cae al piso tras recibir un golpe.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que Rojo de la Vega acudió esta misma noche a presentar la denuncia correspondiente ante el ministerio público. Además, compartieron imágenes de la alcaldesa donde se observa que tiene golpes en un pómulo, brazo y espalda.

Alcaldía Cuauhtémoc retira 20 puestos irregulares en Ribera San Cosme

La Dirección de Mercados y Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc dio a conocer que implementó un operativo de liberación de espacios públicos en la Avenida Ribera de San Cosme, mediante el cual se logró el retiro de alrededor de 20 puestos semifijos colocados sin autorización.

Dicha intervención se llevó a cabo luego de quejas ciudadanas debido a la obstrucción del paso peatonal. Personal de esta demarcación apoyó a los comerciantes con la intención de guardar sus cosas.

Durante el operativo, los vendedores comentaron que presuntamente personas, quienes se habían presentado como líderes, les habían pedido dinero para dejarlos instalar en el lugar.

