Comerciantes informales que fueron reubicados del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Observatorio dijeron que a ocho días de la entrada en operación total del Tren Interurbano México-Toluca, no saben el destino de sus negocios.

“No ha habido una noticia o algún acercamiento de la autoridad para movernos de aquí, tenemos años, yo llevo más de 30 años trabajando aquí, soy la segunda generación, mi mamá fue la que comenzó a vender”, aseguró Brenda Islas, vendedora de paletas de hielo en las inmediaciones del Cetram.

La comerciante afirmó que desde hace más de dos años fueron movidos a una zona en las inmediaciones de la terminal de la Línea 1 del Metro bajo la promesa de las entonces autoridades de la Ciudad de México de ser reubicados al concluir las obras en el lugar.

“En ese entonces nos dijeron que nos iban a acomodar aquí temporalmente, pero ahorita ya no ha habido reuniones, información o algo que nos digan”, indicó.

Jesús Chávez, vendedor de comida señaló que el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Llubere, se comprometió a entregarles una minuta para saber qué pasaría con los espacios, pero no ha sido presentada.

“El señor Llubere, que es el subsecretario del Programa de Alcaldías, se comprometió con nosotros a darnos una minuta de continuación a esta labor; sin embargo, en estos momentos no hemos firmado esa minuta, no tenemos nada concreto en nuestras manos para poder seguir laborando aquí y asegurar un espacio”.

Los comerciantes aseveraron que se les ofreció ser instalados en un mercado público, pero desconocen la ubicación de ese espacio.