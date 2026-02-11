Cuatro presuntos integrantes de “La Unión Tepito” fueron detenidos tras un cateo realizado en un inmueble de la colonia Paulino Navarro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Entre ellos se encuentra un joven identificado como operador de una célula ligada a ese grupo delictivo.

Se trata de Carlo Gael, de 21 años, alias “El Gansito”; Celem Daniela, de 23 años, alias “Cel”, señalada como su pareja sentimental; Karla Verónica, de 29 años, hermana del joven; y Amparo Verónica, de 52 años, madre del mismo.

De acuerdo con las investigaciones, los cuatro formarían parte de una célula de “La Unión Tepito” que opera al servicio de sujetos conocidos como “El Irving” y “El Macgyver”, relacionados con actividades delictivas en la zona centro de la capital.

Lee también: Camión derriba tres postes en la San Rafael; adulto mayor resulta lesionado en Cuauhtémoc

Caen 4 presuntos integrantes de “La Unión Tepito” en la alcaldía Cuauhtémoc; aseguran más de 450 dosis de presunta droga. Foto: Especial.

El cateo fue ejecutado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Fiscalía capitalina, con apoyo de elementos federales. El inmueble intervenido se ubica en la calle Francisco Javier Clavijero, donde, según las indagatorias, se realizaban actividades de narcomenudeo.

Tras ingresar al domicilio, los uniformados detuvieron a las cuatro personas y aseguraron más de 450 dosis de presunta droga: 52 de posible metanfetamina, 258 de una sustancia similar a la cocaína y 105 bolsitas con aparente marihuana.

En el lugar también fue localizada un arma de fuego, un cargador y dos cartuchos útiles.

Caen 4 presuntos integrantes de “La Unión Tepito” en la alcaldía Cuauhtémoc; aseguran más de 450 dosis de presunta droga. Foto: Especial.

Lee también: Registro Civil CDMX reabre inscripciones para bodas colectivas; habilitan 600 lugares más para el 14 de febrero

Las investigaciones señalan que la célula a la que presuntamente pertenecen estaría relacionada con cobro de piso, venta de mercancía robada, despojo de inmuebles, tráfico de armas, homicidios, así como la compra y distribución de narcóticos.

El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo policial, mientras que la droga y el arma fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica de los detenidos.

Autoridades informaron además que “El Gansito” cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por encubrimiento por receptación en 2024, antecedente que ahora forma parte de la carpeta de investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr