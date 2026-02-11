La Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) emitió una alerta para quienes realicen compras con motivo del Día del Amor y la Amistad.

La SSC informó que los fraudes de temporada se han convertido en un fenómeno recurrente, usados principalmente a través de internet y redes sociales, y esta fecha también es aprovechada por estafadores.

El modo de estafar es a través de sitios web apócrifos, perfiles falsos en redes sociales y promociones muy llamativas, indicó la SSC.

Además, los delincuentes piden pago por adelantado, datos de tarjetas bancarias o información personal.

Una vez que el pago es realizado, el comprador no recibe el producto y su información queda en manos de los delincuentes, lo cual puede derivar, de acuerdo con la SSC, en robo de identidad o cargos no autorizados.

Ejemplos de estos fraudes son la entrega de flores o chocolates, compras de productos físicos, servicios digitales como suscripciones de experiencias virtuales, tarjetas de regalo electrónicas o boletos para eventos románticos, aseguró la SSC.

Asimismo, los compradores son atraídos por la apariencia profesional de las páginas, logotipos, testimonios falsos para manipular.

La Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones:

Verifica siempre la autenticidad de los sitios web o tiendas antes de realizar compras

No proporciones información personal o bancaria en plataformas no confiables

Desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas

Utiliza métodos de pago seguros que ofrezcan protección ante fraudes

Reporta cualquier intento de estafa ante las autoridades o plataformas

correspondientes

