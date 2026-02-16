La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, pues persisten las malas condiciones del aire.

“Las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas para la dispersión de los contaminantes y las concentraciones de ozono seguirán incrementándose en las próximas horas, por lo que el Índice AIRE Y SALUD permanecerá en el rango de Muy Mala Calidad del Aire”, expuso en un comunicado.

La CAMe explicó que esto es debido a la influencia anticiclónica en el centro del país y una masa de aire seco y estable que genera cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y viento débil con dirección poco definida.

“A las 15:00 horas se registró una concentración horaria máxima de 149 ppb de ozono en la estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México”, explicó.

aov