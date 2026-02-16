Más Información

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Persiste contingencia ambiental en el Valle de México; condiciones meteorológicas impiden mejora de la calidad del aire

Persiste contingencia ambiental en el Valle de México; condiciones meteorológicas impiden mejora de la calidad del aire

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Ramírez Cuéllar reconoce “errores” en reforma judicial; plantea posponer elección judicial hasta 2028

Ramírez Cuéllar reconoce “errores” en reforma judicial; plantea posponer elección judicial hasta 2028

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, pues persisten las malas condiciones del aire.

“Las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas para la dispersión de los contaminantes y lasseguirán incrementándose en las próximas horas, por lo que el Índice AIRE Y SALUD permanecerá en el rango de Muy Mala Calidad del Aire”, expuso en un comunicado.

Lee también

La CAMe explicó que esto es debido a la influencia anticiclónica en el centro del país y una masa de aire seco y estable que genera cielo mayormente despejado, intensa y viento débil con dirección poco definida.

“A las 15:00 horas se registró una concentración horaria máxima de 149 ppb de ozono en la estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]