Más Información
La secretaria de Salud, Nadine Gasman, afirmó que está en investigación otra posible muerte por sarampión en la Ciudad de México, aunque indicó que esta aún no se ha dictaminado.
“Hay una muerte en investigación que todavía no se ha dictaminado”, indicó en conferencia de prensa, tras ser cuestionada sobre la segunda muerte a la que se refirió la semana pasada el secretario de Salud federal, David Kershenobich.
En este sentido, dijo que hasta ahora únicamente se ha confirmado un deceso, en un menor de tres meses, quien perdió la vida en diciembre del año pasado.
Lee también Reporta Brugada baja de 19% en delitos de alto impacto en la CDMX; "enero 2026, el más seguro en 11 años", dice
El pasado 11 de febrero, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, dio a conocer que se habían registrado dos fallecimiento por sarampión en la capital del país.
Van 263 casos de sarampión en la CDMX
Por otro lado, la secretaria de salud capitalina, precisó que suman 263 casos de sarampión en la CDMX, al corte de este domingo 15 de febrero, de los cuales, 37 han sido del Estado de México.
Asimismo, indicó que hasta ahora se han registrado 23 hospitalizaciones por esta enfermedad, además de que en el 77% de los casos confirmados no se tenía antecedente vacunal.
Las alcaldías con más casos son la Gustavo A. Madero, con 57; Álvaro Obregón, con 41; Cuauhtémoc con 30; Iztapalapa, con 21; Coyoacán con 16; e Iztacalco, también 16.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]