Un juez de control vinculó a proceso a “Gaby N”, conductora que el pasado 3 de enero atropelló a un motociclista y lo arrastró varios metros en calles de la alcaldía Iztapalapa, hecho que derivó en la muerte de la víctima.

Durante la audiencia, la autoridad judicial consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes para iniciar un proceso penal en contra de la enfermera por el delito de homicidio calificado con la agravante de saña. La determinación se basó en que, tras el impacto, la conductora continuó su marcha aun cuando sabía que llevaba a la víctima arrastrando.

Ricardo Díaz Estrada, integrante del equipo de asesores jurídicos de la familia del motociclista Roberto Hernández, explicó que la calificativa “con saña” fue determinada por la forma en que ocurrieron los hechos, ya que la imputada no detuvo el vehículo tras el atropellamiento.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el hombre de 52 años circulaba en su motocicleta cuando fue impactado por un automóvil en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el golpe, el vehículo avanzó y arrastró al motociclista por varios metros, lo que provocó su fallecimiento.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo que concluirá el próximo 17 de abril. Asimismo, determinó que la imputada permanecerá en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Durante la audiencia, la acusada no rindió declaración. En caso de ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado. Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y han generado indignación entre familiares y allegados de la víctima, quienes han solicitado que el caso se esclarezca y se sancione conforme a derecho.

