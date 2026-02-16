Con tecnología láser para trazar carriles y realizar cortes con mayor exactitud, se lleva a cabo la reconstrucción integral de los 108 kilómetros del Periférico Norte, informó Israel Castañón Murillo, Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado de México.

“Se está utilizando maquinaria, como podrán ver, son perfiladoras prácticamente de última generación. Estas perfiladoras permiten hacer un trabajo con mayor calidad, rapidez y precisión, lo que nos permite un avance muchísimo más rápido”, detalló, tras un recorrido realizado por la obra.

El funcionario estatal indicó que este proyecto también incorpora equipos de fresado automatizado y sistemas de alineación que optimizan la uniformidad de la superficie de rodamiento.

Las herramientas tecnológicas, comentó, reducen márgenes de error, mejoran la compactación y permiten un control más preciso en la transición entre carriles.

Actualmente, la rehabilitación del Periférico Norte se desarrolla en cuatro frentes del tramo comprendido entre Tepotzotlán y Naucalpan.

Aplican tecnología láser en rehabilitación de 108 km del Periférico Norte; modernizan obra con maquinaria de alta precisión. Foto: Especial

De manera diaria, de acuerdo con datos de la Junta de Caminos, se colocan entre 700 y 800 metros de nueva carpeta asfáltica que cuentan con sellos protectores y tiene proyectada una vida útil aproximada de 10 años.

En Periférico Norte transitan diariamente más de 204 mil vehículos y más de 15 millones de personas usuarias, quienes se verán beneficiados por esta obra, según las estimaciones del Gobierno del Estado de México.

