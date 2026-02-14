La tarde de este sábado, un hombre murió tras ser golpeado por un tren que pasa por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se trata de un joven de aproximadamente 20 años de edad que presuntamente trabajaba como comerciante en un tianguis instalado sobre el Boulevard Temoluco, en la colonia Acueducto de Guadalupe.

Joven muere tras ser impactado por un tren en la alcaldía Gustavo A. Madero; intentó ganarle el paso. Foto: Osmar Alvarado

De acuerdo a las primeras versiones, el sujeto habría intentado ganar el paso al tren, pero fue impactado.

Paramédicos se trasladaron al lugar para atender a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.

Joven muere tras ser impactado por un tren en la alcaldía Gustavo A. Madero; intentó ganarle el paso. Foto: Osmar Alvarado

Tras el incidente, el cuerpo del joven permaneció a un costado de las vías del convoy, hasta que servicios periciales de la alcaldía se trasladaron al lugar para retirarlo.

