La tarde de este sábado, un hombre murió tras ser golpeado por un tren que pasa por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Se trata de un joven de aproximadamente 20 años de edad que presuntamente trabajaba como comerciante en un tianguis instalado sobre el Boulevard Temoluco, en la colonia Acueducto de Guadalupe.
De acuerdo a las primeras versiones, el sujeto habría intentado ganar el paso al tren, pero fue impactado.
Paramédicos se trasladaron al lugar para atender a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.
Tras el incidente, el cuerpo del joven permaneció a un costado de las vías del convoy, hasta que servicios periciales de la alcaldía se trasladaron al lugar para retirarlo.
