Capitalinos que recibieron una de las 600 dosis aplicadas en el puesto de vacunación contra el sarampión, instalado en la explanada del Palacio de Bellas Artes, la mañana y tarde de este sábado, esperaron aproximadamente 30 minutos bajo el rayo del sol para recibir el biológico.
"Me estoy derritiendo, está horrible el sol, pero se logró, ya estamos vacunados", mencionó Eduardo, tras recibir la inoculación luego de una espera de media hora.
Carlos y Estefani acudieron al módulo de vacunación con una sombrilla para esperar su turno en la fila.
"Sí venimos prevenidos porque hemos visto en las noticias que la demanda ya es mucha, pero el chiste es tener la vacuna", explicó Carlos.
Este sábado, en el primer turno del kiosco de vacunación, el personal médico se extendió por casi una hora más del horario para aplicar las 600 dosis con las que contaban.
Ante el anuncio de que las vacunas se habían agotado, pero un segundo turno de enfermeros llegaría a las 4 de la tarde para continuar con las aplicaciones, unas 30 personas se quedaron haciendo fila.
"Falta como hora y media, se va de volada, además, pues ya estamos aquí", dijo Alberto, quien se cubrió del sol con la capucha de su sudadera.
