Zumpango. - Para las personas viajeras que utilizan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), estará disponible una jornada de vacunación contra el sarampión.

A través de sus redes sociales, el AIFA dio a conocer la posibilidad de vacunarse contra esta enfermedad, el próximo lunes, en horario de 9:00 a 13:00 horas.

La medida ocurre ante el repunte de casos de sarampión en México, por lo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recuerda la importancia de prevenir al viajar.

“Cuidarnos también es parte del viaje”, señaló el AIFA, además de informar que las inmunizaciones serán aplicadas en la Puerta 2, en el nivel de llegadas.

