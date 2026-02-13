Más Información

Para frenar los contagios de , el Gobierno capitalino ha habilitado módulos de vacunación en distintos puntos de la ciudad, incluidos algunos con , en los que se ofrece el biológico hasta las 23:00 de la noche.

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud, , precisó que en total la CDMX cuenta con 21 módulos con horario extendido. No obstante, hasta ahora sólo se han dado a conocer 16 ubicaciones.

Estos módulos ofrecen servicio de las 15:00 de la tarde a 23:00 horas.

  • Estación del Cablebús Vasco de Quiroga, en Álvaro Obregón.
  • Parque Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco.
  • Parque de los Venados, en Benito Juárez.
  • Kiosco del Centro de Coyoacán.
  • Explanada de Bellas Artes, en Cuauhtémoc.
  • Explanada de la alcaldía Cuajimalpa.
  • Kiosco de Sur 16, en Iztacalco.
  • Parque Elektra, en Iztapalapa.
  • UTOPIA Meyehualco, en Iztapalapa.
  • Estación Constitución de 1917, en Iztapalapa.
  • UTOPÍA Atzintli, en Iztapalapa.
  • PILARES Huayatla, en Magdalena Contreras.
  • Estación del Metro Polanco, en Miguel Hidalgo.
  • Plaza Corregidora, en Milpa Alta.
  • Bosque de Tláhuac.
  • Mercado del Centro de Xochimilco.

