Para frenar los contagios de sarampión, el Gobierno capitalino ha habilitado módulos de vacunación en distintos puntos de la ciudad, incluidos algunos con horario extendido, en los que se ofrece el biológico hasta las 23:00 de la noche.

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, precisó que en total la CDMX cuenta con 21 módulos con horario extendido. No obstante, hasta ahora sólo se han dado a conocer 16 ubicaciones.

Estos módulos ofrecen servicio de las 15:00 de la tarde a 23:00 horas.

Estación del Cablebús Vasco de Quiroga, en Álvaro Obregón.

Parque Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco.

Parque de los Venados, en Benito Juárez.

Kiosco del Centro de Coyoacán.

Explanada de Bellas Artes, en Cuauhtémoc.

Explanada de la alcaldía Cuajimalpa.

Kiosco de Sur 16, en Iztacalco.

Parque Elektra, en Iztapalapa.

UTOPIA Meyehualco, en Iztapalapa.

Estación Constitución de 1917, en Iztapalapa.

UTOPÍA Atzintli, en Iztapalapa.

PILARES Huayatla, en Magdalena Contreras.

Estación del Metro Polanco, en Miguel Hidalgo.

Plaza Corregidora, en Milpa Alta.

Bosque de Tláhuac.

Mercado del Centro de Xochimilco.

