Una protesta laboral de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México derivó este viernes en momentos de tensión y enfrentamientos físicos, luego de que un presunto grupo de choque irrumpiera en el lugar donde se mantenía el bloqueo.

Desde la mañana, integrantes del Sindicato Único del Poder Judicial de la CDMX realizaron un paro de labores y cerraron los accesos al edificio ubicado sobre Avenida Niños Héroes, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Los manifestantes exigían respeto a sus derechos laborales, libertad sindical y la repetición de las elecciones internas para renovar la dirigencia del sindicato, al señalar presuntas irregularidades en el proceso.

Durante la movilización, un grupo de personas intentó ingresar al inmueble y deshacer el bloqueo, lo que provocó un altercado entre los presentes. En el sitio se registraron empujones, golpes y el lanzamiento de botellas con agua, lo que elevó la tensión entre los trabajadores.

Tras los hechos, se informó la suspensión de términos y plazos procesales como consecuencia del paro y de las condiciones generadas por la confrontación.

La protesta, que inició como una manifestación laboral pacífica, concluyó con un ambiente de confrontación entre los propios participantes y la intervención de terceros, sin que hasta el momento se haya reportado un balance oficial de personas lesionadas.

