Más Información

Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; SEP no se ha pronunciado al respecto

Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; SEP no se ha pronunciado al respecto

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

Una de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México derivó este viernes en momentos de tensión y enfrentamientos físicos, luego de que un presunto grupo de choque irrumpiera en el lugar donde se mantenía el bloqueo.

Desde la mañana, integrantes del Sindicato Único del Poder Judicial de la CDMX realizaron un paro de labores y cerraron los accesos al edificio ubicado sobre Avenida Niños Héroes, en la , en la Ciudad de México.

Los manifestantes exigían respeto a sus derechos laborales, libertad sindical y la repetición de las elecciones internas para renovar la dirigencia del sindicato, al señalar presuntas irregularidades en el proceso.

Lee también:

Durante la movilización, un grupo de personas intentó ingresar al inmueble y deshacer el bloqueo, lo que provocó un altercado entre los presentes. En el sitio se registraron empujones, golpes y el lanzamiento de botellas con agua, lo que elevó la tensión entre los trabajadores.

Tras los hechos, se informó la suspensión de términos y plazos procesales como consecuencia del paro y de las condiciones generadas por la .

La protesta, que inició como una manifestación laboral pacífica, concluyó con un ambiente de confrontación entre los propios participantes y la intervención de terceros, sin que hasta el momento se haya reportado un balance oficial de personas lesionadas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]