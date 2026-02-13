Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México mantienen un paro laboral y bloqueos en distintos inmuebles de la capital como parte de una protesta para exigir respeto a la autonomía sindical y la realización de elecciones libres y democráticas para renovar su dirigencia.

Los manifestantes señalaron que buscan que el magistrado presidente Rafael Guerra garantice condiciones equitativas en el proceso, mediante una convocatoria abierta y con reglas claras. Aseguran que el periodo de Diego Valdés Medina concluyó en junio de 2025 y demandan un nuevo proceso de elección que permita la participación directa de los trabajadores.

De acuerdo con los inconformes, el cierre de sedes responde también a la exigencia de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determine procedente la revocación de la elección sindical que califican como irregular y ordene una nueva votación para elegir a su representante sindical de manera legítima y transparente.

Entre las instalaciones que permanecen cerradas se encuentran:

Oficinas del Poder Judicial en Avenida Patriotismo 230, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

Juzgados familiares ubicados en Avenida Juárez 38, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Instalaciones en Avenida Niños Héroes 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Área judicial del Reclusorio Oriente, en Reforma Oriente 100, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.

Los trabajadores advirtieron que mantendrán el paro y el bloqueo de accesos hasta que sus demandas sean atendidas.

