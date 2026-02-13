Más Información
Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México mantienen un paro laboral y bloqueos en distintos inmuebles de la capital como parte de una protesta para exigir respeto a la autonomía sindical y la realización de elecciones libres y democráticas para renovar su dirigencia.
Los manifestantes señalaron que buscan que el magistrado presidente Rafael Guerra garantice condiciones equitativas en el proceso, mediante una convocatoria abierta y con reglas claras. Aseguran que el periodo de Diego Valdés Medina concluyó en junio de 2025 y demandan un nuevo proceso de elección que permita la participación directa de los trabajadores.
De acuerdo con los inconformes, el cierre de sedes responde también a la exigencia de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determine procedente la revocación de la elección sindical que califican como irregular y ordene una nueva votación para elegir a su representante sindical de manera legítima y transparente.
Entre las instalaciones que permanecen cerradas se encuentran:
- Oficinas del Poder Judicial en Avenida Patriotismo 230, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.
- Juzgados familiares ubicados en Avenida Juárez 38, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
- Instalaciones en Avenida Niños Héroes 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Área judicial del Reclusorio Oriente, en Reforma Oriente 100, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.
Los trabajadores advirtieron que mantendrán el paro y el bloqueo de accesos hasta que sus demandas sean atendidas.
