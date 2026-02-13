La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que para este viernes 13 de febrero se tiene prevista una concentración de la base trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de México a las 9 horas, en las instalaciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera. Los trabajadores exigen libertad sindical y que se repitan las elecciones.

El grupo Liberación Animal MX se concentrará a las 12:45 horas en el Parque Lincoln, en Polanco. Están en contra de la empresa Etsy, la cual presuntamente promueve un producto que es cruel para los animales.

La Asamblea Popular Universitaria Por Palestina se reunirá en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a las 15 horas. Discutirán la coyuntura política de la situación en Gaza y definir las próximas acciones a seguir.

Miembros de colectivo Las Tonantzins se manifestarán afuera de los juzgados de Dr. Lavista, a las 10:30 horas. Acuden en apoyo a la audiencia de una víctima de abuso sexual y exigen castigo conforme a la Ley para el presunto responsable.

El colectivo Somos Ellas acudirá a los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 13 horas. Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual infantil.

Integrantes del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes acudirán a a los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a las 13 horas, en apoyo a un imputado por el delito de abuso sexual y para solicitar la revisión del caso.

El Colectivo Resistencia Estudiantil 10 de Junio realizará diversas actividades artísticas y culturales en la UAM Xochimilco a partir de las 16 horas.

Integrantes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez" se reunirán afuera de la Secretaría de la Vivienda, en la colonia Granjas México, a las 19 horas. Asisten a una reunión para revisar y compartir información con respecto al proceso de acceso a la vivienda.

El colectivo Defendamos al Museo Dolores Olmedo se concentrará a las 17 horas en el Consejo de la alcaldía Xochimilco, en la colonia San Marcos. Tendrán una reunión para hablar al respecto del Museo Dolores Olmedo.

El grupo Pedro de Alba de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 se reunirá afuera del plantel, en la colonia Lindavista, a lo largo del día. Van a celebrar el aniversario de la conformación de la organización.

