Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Marx Arriaga dice que no dejará su cargo en la SEP; llama a una jornada de protesta en defensa de los libros de texto gratuitos

El robo de cable ocasionó que la presente mal servicio este sábado, aseguró el Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo.

En un comunicado, el sindicato señaló que las molestias ocasionadas por los registrados este sábado en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo, “se derivó deriva del robo de cable ocurrido desde el día de ayer, el cual ha afectado de manera directa la operación del servicio. Hasta el momento, la incidencia no ha podido ser totalmente remediada debido a que no contamos con los insumos de cable necesarios para su reposición”, puntualizó.

El sindicato que encabeza Fernando Espino remarcó que, ante esta situación, “la regulación de trenes se ha realizado de manera manual (mediante el uso de fichas), lo que representa un riesgo operativo adicional, tanto para los usuarios como para las y los trabajadores que trabajan en este Sistema”.

“Reiteramos la importancia de contar de manera oportuna con los insumos, herramientas y refacciones indispensables para garantizar una , eficiente y continua del servicio que utilizan millones de personas”.

“La seguridad de los usuarios y del personal del Sistema de Transporte Colectivo es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad”, apuntó.

