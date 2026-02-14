El robo de cable ocasionó que la línea A presente mal servicio este sábado, aseguró el Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo.

En un comunicado, el sindicato señaló que las molestias ocasionadas por los retrasos registrados este sábado en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo, “se derivó deriva del robo de cable ocurrido desde el día de ayer, el cual ha afectado de manera directa la operación del servicio. Hasta el momento, la incidencia no ha podido ser totalmente remediada debido a que no contamos con los insumos de cable necesarios para su reposición”, puntualizó.

El sindicato que encabeza Fernando Espino remarcó que, ante esta situación, “la regulación de trenes se ha realizado de manera manual (mediante el uso de fichas), lo que representa un riesgo operativo adicional, tanto para los usuarios como para las y los trabajadores que trabajan en este Sistema”.

“Reiteramos la importancia de contar de manera oportuna con los insumos, herramientas y refacciones indispensables para garantizar una operación segura, eficiente y continua del servicio que utilizan millones de personas”.

“La seguridad de los usuarios y del personal del Sistema de Transporte Colectivo es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad”, apuntó.

