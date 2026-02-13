La Fase I de contingencia ambiental por ozono continuará este sábado 14 de febrero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) por lo que el programa Hoy No Circula operará con restricciones específicas para reducir emisiones contaminantes y disminuir riesgos a la salud.

Las medidas se aplicarán en un horario de 5:00 a las 22:00 horas, aunque algunos sectores tendrán horarios diferenciados.

Todos los vehículos particulares con holograma 2 .

. Vehículos particulares con holograma 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 8 o 0.

cuya placa termine en 2, 4, 6, 8 o 0. Vehículos particulares con holograma 0 o 00 , únicamente cuando cumplan ambas condiciones: Engomado azul y terminación de placa 9 o 0

, únicamente cuando cumplan ambas condiciones: Engomado azul y terminación de placa 9 o 0 Vehículos sin holograma de verificación, incluidos:

Antiguos Nuevos De demostración o traslado Con pase turístico Con placas foráneas Con placas conformadas solo por letras

50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que, no cuenten con válvula de desconexión seca y que tengan terminación de matrícula PAR

a tanques estacionarios que, no cuenten con válvula de desconexión seca y que tengan terminación de matrícula PAR Vehículos de carga local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX.

local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX. Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que estén dentro de los supuestos anteriores; en estos casos la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

