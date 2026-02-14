Más Información
La Policía de la Ciudad de México liberó a un joven de 18 años privado de la libertad en un domicilio en la alcaldía Xochimilco, y capturó a seis presuntos responsables.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que, en respuesta a una denuncia por una persona privada de la libertad, se realizaron entrevistas ciudadanas, así como técnicas y tácticas de inteligencia a través de las cuales se logró ubicar el inmueble donde aparentemente se encontraba la víctima.
Policías montaron un dispositivo en el lugar, ubicado en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, y al escuchar ruidos y a una persona que pedía ayuda, ingresos al domicilio, señaló la SSC.
Allí rescataron al joven y detuvieron a tres hombres y una mujer.
En seguimiento al caso, en un operativo simultáneo se detuvo a dos hombres en calles de la colonia Quiahuatla, en la alcaldía Tláhuac, en posesión de 29 dosis de presunta cocaína y 27 de aparente marihuana.
Las seis personas fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público capitalino para que defina su situación jurídica.
