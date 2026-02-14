Más Información
La alcaldía Cuauhtémoc informó que, derivado de las agresiones registradas la noche del 13 de febrero durante las acciones de reordenamiento en la zona de Ribera de San Cosme, tres personas presentan fracturas.
De acuerdo con los reportes médicos, dos funcionarias —de 29 y 31 años de edad— presentan fracturas derivadas de los hechos violentos ocurridos durante el operativo. Asimismo, la secretaria particular de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega fue diagnosticada con una costilla rota
Indicó que el resto del personal lesionado presentó contusiones, golpes, esguinces y lesiones provocadas por empujones y caídas durante la agresión, siendo atendidos oportunamente y manteniéndose bajo seguimiento médico.
Lee también: ¡Se dan el sí! 2 mil 378 parejas se casan en boda colectiva en el Auditorio Nacional; “Que viva el amor”: Clara Brugada
“Las personas con lesiones óseas fueron trasladadas a hospitales para valoración especializada y realización de estudios correspondientes”.
“La Alcaldía Cuauhtémoc reitera que estos hechos no pueden ni deben normalizarse. Las y los servidores públicos se encontraban cumpliendo con su responsabilidad institucional con respeto y cumpliendo la normatividad”.
Recordó que la ley de cultura cívica de la Ciudad de México prohíbe la instalación de ambulantes en la vía pública, aun así, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha insistido a encontrar soluciones con el gobierno de la Ciudad de México al creciente ambulantaje en calles de alta afluencia de la ciudad.
“Desde la alcaldía se rechaza la violencia que se dio por parte de grupos organizados en contra de servidores públicos, no puede existir”.
dmrr/bmc
