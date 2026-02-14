Más Información
Este sábado 14 de febrero, 2 mil 378 parejas aceptaron unirse en matrimonio en el Auditorio Nacional y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue testigo del festejo colectivo.
La mandataria capitalina brindó y compartió el pastel clásico de bodas con los recién casados ante invitados de los contrayentes y funcionarios de su gabinete.
Clara Brugada externó sus buenos deseos a las miles de parejas, “han dado este gran paso, quiero que sepan con toda claridad que la Ciudad de México les respalda, y les invito a construir una vida en pareja basada en la igualdad, en el respeto, en la autonomía y en la no violencia”.
“Yo vengo a felicitarles, felicitarles de todo corazón. Y quiero también decirles que este gobierno es como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, creemos en una ciudad que cuida, que protege y que acompaña”, enfatizó la mandataria.
“Así que su fiesta del día de hoy, este gran hecho tan importante, es la fiesta de la Ciudad de México. Que viva el amor en este gran día 14 se febrero, que viva el amor”.
afcl
