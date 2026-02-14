Este sábado 14 de febrero, 2 mil 378 parejas aceptaron unirse en matrimonio en el Auditorio Nacional y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue testigo del festejo colectivo.

La mandataria capitalina brindó y compartió el pastel clásico de bodas con los recién casados ante invitados de los contrayentes y funcionarios de su gabinete.

En el Auditorio Nacional, dos 378 parejas contrajeron matrimonio en la boda colectiva organizada por el gobierno de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Clara Brugada externó sus buenos deseos a las miles de parejas, “han dado este gran paso, quiero que sepan con toda claridad que la Ciudad de México les respalda, y les invito a construir una vida en pareja basada en la igualdad, en el respeto, en la autonomía y en la no violencia”.

En el Auditorio Nacional, dos 378 parejas contrajeron matrimonio en la boda colectiva organizada por el gobierno de la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Yo vengo a felicitarles, felicitarles de todo corazón. Y quiero también decirles que este gobierno es como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, creemos en una ciudad que cuida, que protege y que acompaña”, enfatizó la mandataria.

“Así que su fiesta del día de hoy, este gran hecho tan importante, es la fiesta de la Ciudad de México. Que viva el amor en este gran día 14 se febrero, que viva el amor”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl