Esta temporada de San Valentín 2026 se ofrecen varias bodas temáticas, un acto simbólico para las parejas y el momento para crear un recuerdo especial. Aunque las opciones son variadas, hoy te presentamos una que se llevará a cabo en un rincón japonés de CDMX.

Además de las ceremonias, habrá espacio para inmortalizar tus deseos, comida deliciosa, venta de artesanías, amuletos y mucho más.

¿Cuándo son las bodas japonesas para festejar San Valentín?

Estas bodas temáticas son una actividad del Bazarcito Japonés, organizado en las instalaciones de la Asociación México Japonesa. Es un espacio que promueve la cultura del país nipón.

El fin de semana, abrirá sus puertas para celebrar el Día del Amor y la Amistad con actividades, talleres y gastronomía que se puede disfrutar en una auténtica boda japonesa. Así que lánzate con tu date o crush para vivir la experiencia completa.

Para entrar al Bazarcito Japonés necesitas un registro previo. Foto: Facebook Asociación México Japonesa, A. C.

Las bodas se llevarán a cabo el 14 y 15 de febrero. Habrá dos modalidades: con yukata prestada (kimono que los japoneses visten en ceremonias informales) y tiene un precio de $500 por pareja. O sin yukata, que incluye todo el ritual pero con un costo de $250.

Además del ritual, las parejas reciben unos anillos, un certificado de matrimonio (sin validez oficial) y una foto instantánea de recuerdo.

Actividades paralelas en el Bazarcito Japonés para festejar San Valentín

Otra actividad imperdible en el bazar se llama "Corazones al viento", para escribir tus deseos y materializarlos. Estos papelitos se colocan en tablillas EMA, que comúnmente se observan en santuarios y templos budistas de Japón.

Dentro de la cultura del país nipón, se cree que los dioses leen dichas tablillas y cumplen el deseo de la persona; aunque también sirven para plasmar agradecimientos y oraciones.

Materializa tus deseos de amor en esta actividad del Bazarcito Japonés. Foto: Facebook Asociación México Japonesa, A. C.

Puedes colgar, también, una fotografía tuya y de tu pareja en una hoja de árbol natural. Esta actividad ha sido pensada para crear un obsequio, por si quieres sorprender a tu cita.

Y para seguir compartiendo una tarde amena de San Valentín, en los dos días del bazar habrá venta de artesanías japonesas, artículos de papelería, libros de texto, decoración para tu casa, ropa, accesorios y hasta amuletos de la suerte para que tu amor dure toda la vida.

La experiencia no estaría completa sin la comida, desde pan de nube dulce, hasta fresas cubiertas se chocolate. O algo más típico, como una parrillada japonesa, yakitori, takoyaki, onigiris, sushio, entre otras opciones.

¿Dónde se encuentra la Asociación México Japonesa?

Todas las actividades, incluyendo las bodas temáticas, son con cupo limitado. Para asegurar tu asistencia, accede a este formulario forms.gle/51wHQZmFLTJp1Yzr8, selecciona el día y la cantidad de acompañantes.

Te pedirán tu correo o nombre para corroborar.

La cita para estas bodas temáticas es en la Asociación México Japonesa, en Fujiyama 144, Águilas, Álvaro Obregón, CDMX.

El estacionamiento también es de cupo limitado y no se admiten mascotas.

En el Bazarcito Japonés habrá venta de postres y gastronomía nipona. Foto: Facebook Asociación México Japonesa, A. C.

